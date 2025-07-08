Победительница «Голоса» показала в Кремле татуировки

Певица Александра Воробьева стала участницей большого сборного концерта звезд в Кремле. За кулисами артистка появилась в шикарном платье небесного цвета в пол, но с открытым верхом. Благодаря шикарному наряду присутствующие смогли не только в деталях рассмотреть все тонкости фигуры звезды, но и ее татуировки.

© Московский Комсомолец

Одна из них у певицы красуется на спине, а вторая – на груди. Воробьева призналась корреспондентам «МК», что рисунки на ее теле неслучайны. Оказалось, что надписи ей помогают в жизни.

- Мои татуировки для меня очень многое значат, - рассказала «Московскому комсомольцу» певица. – Я их набила, как только приехала в Москву. Мне было примерно 17 лет. Здесь написан мой девиз по жизни. Фраза выбита на латинском, а в переводе на русский язык она означает: «Ни шага назад, только вперед».

Александра уверена: добиться успеха она смогла не только благодаря таланту, но и татуировкам, которые не дают ей забыть о главном девизе жизни.

- Я этим девизом - «Ни шага назад, только вперед - пользуюсь по сей день, - уверила Александра. – А вообще я считаю, что оптимизм - наше все. Он ведет нас по жизни, чтобы все получалось.

Напомним, всенародную известность Александра Воробьева получила в 2014 году. Тогда артистка приняла участие в очередном сезоне шоу «Голос». Зрители внимательно следили за выступлениями звезды, а в финале обеспечили своими голосами внушительный отрыв от занявшего второе место участника.