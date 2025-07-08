София Ротару после начала СВО фактически пропала из вида. «Хуторянка» перестала давать сольные концерты. Отказывается звезда даже от корпоративов, хотя за ее приезд олигархи по-прежнему готовы платить большие деньги. Не дает София Михайловна и интервью: о том, что она думает на самом деле по поводу конфликта, устроенного украинской хунтой во главе с Зеленским, остается только догадываться.

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Уроженец Одессы и депутат Госдумы Анатолий Вассерман уверен: такое неожиданное, молчаливое поведение Ротару неслучайно.

- София достаточно дальновидна, она все понимает, - говорит Анатолий Александрович. – А именно, что рано или поздно украинство кончится. Она, на мой взгляд, несомненно, умнее Пугачевой. Хотя это было ясно еще в эпоху их соперничества на эстраде.

По словам Вассермана, молчание Ротару по поводу украинского конфликта еще обусловлено ее многочисленной родней, которая разбросана по всему миру. София Михайловна понимает, что любое ее слово произведет эффект разорвавшейся бомбы и может навредить.

- Проблема в ее родне очевидна, - продолжает Анатолий Александрович. - Часть ее родни живет на Украине, часть - в остальной России, часть – за рубежом. И Софии Ротару, думаю, очень не хочется подставлять никого из них. Поэтому она старается не светиться.

Напомним, после начала СВО в своих социальных сетях Ротару несколько раз размещала фотографии украинского флага, но в последнее время и это делать перестала.

Говорят, что сейчас певица большую часть времени проводит в Италии. Впрочем, в Киеве, как сообщают наши источники, она тоже появляется: например, на годовщину смерти единственного мужа.