Галустян внезапно обратился к бывшей жене в соцсетях

Комик и шоумен Михаил Галустян публично поздравил бывшую супругу Викторию с личным праздником. Он опубликовал в своих соцсетях пост с подписью «С днем рождения, красотка!».

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Именинница отреагировала на комментарий своего бывшего супруга.

— Спасибо, дорогой, — ответила она.

В апреле этого года Галустян объявил, что расстается со своей супругой Викторией, с которой прожил в браке 18 лет. Он подчеркнул, что развод не является концом, а представляет собой новый этап жизни.

Позже продюсер Сергей Дворцов назвал причину развода пары. По его словам, поводом для разрыва стали измены юмориста, вокруг которого всегда было множество поклонниц. Дворцов считает, что женщина устала от постоянной неверности Галустяна и решила подать на развод. Но недавно Виктория в ответ на слухи об измене со стороны артиста рассказала, что их развод был совместным решением и «никто никого не предавал». По ее словам, они остались в хороших отношениях. Виктория также назвала своего бывшего супруга хорошим, порядочным и добрым мужчиной.