Заболевшая Ваенга извинилась перед фанатами за отмену концертов

WomanHit.ru

Елена Ваенга вышла на связь с эмоциональным обращением. Звезда российского шансона сообщила, что уже месяц как болеет, поэтому все ее запланированные на ближайшее время выступления будут отменены.

Заболевшая Ваенга обратилась к фанатам
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«Дорогие люди, меня уже тошнит на саму себя смотреть, больную в течение месяца — болею с 14 числа. Переотменена вся работа, которая есть. Физически я чувствую себя великолепно, я жива, здорова, но у меня не работает аппарат. В принципе, слышно, как я разговариваю. Фонограммы у меня нет», — поделилась Ваенга.

Под аппаратом она подразумевала голос. Певица, по ее словам, делает все возможное, чтобы восстановится хотя бы к 15 июлю. Сейчас Елена прокапывает капельницы под руководством лечащего врача. Артистка принесла извинения за сорванные концерты Фанаты отнеслись к заявлению Ваенги с понимаем и эмпатией, пожелав ей скорейшего выздоровления.

«Концерты — это, конечно, хорошо. Но здоровье — ценнейший ресурс! Восстанавливайтесь», «Спасибо за видео, что все объяснили и показали. Все придет в норму, все наладится», — поддержали артистку преданные поклонники.