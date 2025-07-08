Заболевшая Ваенга обратилась к фанатам

Елена Ваенга вышла на связь с эмоциональным обращением. Звезда российского шансона сообщила, что уже месяц как болеет, поэтому все ее запланированные на ближайшее время выступления будут отменены.

«Дорогие люди, меня уже тошнит на саму себя смотреть, больную в течение месяца — болею с 14 числа. Переотменена вся работа, которая есть. Физически я чувствую себя великолепно, я жива, здорова, но у меня не работает аппарат. В принципе, слышно, как я разговариваю. Фонограммы у меня нет», — поделилась Ваенга.

Под аппаратом она подразумевала голос. Певица, по ее словам, делает все возможное, чтобы восстановится хотя бы к 15 июлю. Сейчас Елена прокапывает капельницы под руководством лечащего врача. Артистка принесла извинения за сорванные концерты Фанаты отнеслись к заявлению Ваенги с понимаем и эмпатией, пожелав ей скорейшего выздоровления.