Ивлеева уличила Бейонсе в желании получить землю в России

Анастасия Ивлеева прокомментировала выступление американской певицы Бейонсе, которая появилась на сцене в платье в цветах флага России. Об этом Ивлеева написала в своем Telegram-канале.

Как иронично отметила Ивлеева, таким внешнем видом Бейонсе пытается получить свой дальневосточный гектар. Кроме того, она также сравнила выступление певицы с российским исполнителем Shaman.

Впрочем, блогер также добавила, что российским поклонникам Бейонсе «не стоит обольщаться» по поводу такого внешнего вида певицы.

«Свои права на Бейонсе смело могут заявить Словения, Словакия и братишки из Сербии. А может даже сам Макрон», — заявила она.

Ранее Ивлеева и Юлия Коваль устроили публичный скандал.