Мизулина опубликовала романтичные фотографии с Shaman

Глава «Лиги безопасного Интернета» Екатерина Мизулина опубликовала совместные фотографии с певцом Ярославом Дроновым, известным под сценическим псевдонимом Shaman. Снимки, опубликованные в ее телеграм-канале, сопровождались смайлом в виде сердечка и приурочены ко Дню семьи любви и верности, который отмечают в России 8 июля.

На кадрах Мизулина и Shaman одеты нарядно: глава «Лиги безопасного Интернета» в черном облегающем платье, артист – в классическом костюме. На одном снимке пара показывает сердечко, на втором – нежно обнимается.

Напомним, в марте текущего года Shaman публично объявил, что они с Екатериной Мизулиной встречаются. Соответствующее признание он сделал во время одного из выступлений в Москве.

Тогда артист со сцены заявил, что они пара. После обратился с вопросом к Екатерине, что она скажет на этот счет. Она сказала «да».