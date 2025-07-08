Стало известно, какое имущество будет делить Мерзликин с экс-супругой

Актеру Андрею Мерзликину придется разделить более чем 140 млн совместно нажитого имущества с экс-супругой Анной Осокиной. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, у артиста есть участок площадью более 1,6 тысячи квадратных метров в деревне Милюково. Там расположен двухэтажный дом площадью 237 квадратов, гараж и большая баня. Землю артист приобрел еще в 2006 году, а строили дом около трех лет. Внутри даже возвели русскую печь, в которой семья готовила щи. Имущество оценивается примерно в 80 млн рублей. Кроме того, у Мерзликина есть Mercedes-Benz Gls 350 D 4Matic — машина 2018 года выпуска стоит примерно 8 млн рублей.

На Осокину оформлена квартира в Москве. «Евродвушка» площадью 42,4 квадрата стоит примерно 17,5 млн рублей. Также у Анны есть два нежилых помещения — в ЖК The Loft в Духовском переулке и на Автозаводском проезде. Их общая стоимость составляет около 37 млн рублей.

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Напомним, что Мерзликин развелся с Осокиной 8 июля. Они были в браке с 2006 года. У пары родились четверо детей: сыновья Федор и Макар, а также дочери Серафима и Евдокия.