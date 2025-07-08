На лидера группы Slaughter to Prevail возбуждено дело о дискредитации ВС РФ

На вокалиста дэткор-группы Slaughter to Prevail Александра Шиколая возбуждено дело о дискредитации Вооружённых сил Российской Федерации, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на картотеку судов.

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Уточняется, что административный протокол в отношении Шиколая поступил в Нагатинский районный суд Москвы.

Конкретная причина возбуждения дела не названа.

Отметим, что в мае текущего года вокалист группы вместе с командой общим числом 64 человека была задержана полицией в российской столице. По словам Александра, это было связано с тем, что локацию с местной администрацией не согласовал отвечавший за это человек.

В прошлом году Шиколай, переехавший в США, дал интервью иноагенту Юрию Дудю.