Бейонсе выступила на концерте в цветах российского триколора

Американская певица Бейонсе выступила на концерте в Вашингтоне в костюме, оформленном в цветах российского триколора. Образ был представлен 7 июля в рамках ее тура Cowboy Carter and the Rodeo Chitlin’ Circuit Tour.

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Наряд haute couture был создан ливанским дизайнером Эли Саабом специально для этого шоу. Яркое сочетание белого, синего и красного сразу привлекло внимание публики.

Русскоязычные пользователи соцсетей активно отреагировали на образ певицы. В комментариях появлялись фразы вроде «Мы русские, с нами Бейонсе» и «Россия ждет тебя, детка!», а многие подчеркнули символичность цветовой гаммы.

15 июня Министерство обороны США поздравило американцев с Днем национального флага, опубликовав в соцсети Х изображение с российским триколором. Часть пользователей соцсети негативно отреагировала на публикацию, тогда как другие сочли изображение случайным совпадением.

Позже зампред совета по геральдике при президенте РФ Александр Цветков заявил, что Пентагон не публиковал российский триколор в своем поздравлении с Днем флага США.