Кашин рассказал о ворвавшемся к нему в гримерку незнакомце

Певец Павел Кашин рассказал о незнакомце, который ворвался к нему в гримерку и начал угрожать убийством. Слова музыканта приводит 360.ru.

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Неизвестный вошел в гримерку к Кашину, когда ушел курить его охранник.

«Он зашел в гримерку, дал мне эластичный бинт и сказал: „Бинтуйся, там три снайпера, ты проклят и заказан, ты будешь убит“», — пояснил артист.

Павел испугался, что злоумышленник может дернуть бинт, и все взорвется. Кашин пригрозил незнакомцу возможным тюремным сроком за его слова. В этот момент он сорвался и резко выбежал из гримерки.

По словам артиста, незнакомец был «утырком накуренным». Певец напомнил, что два года назад судился с бывшим директором Марианной Дубровской из-за авторских прав, но вряд ли она подослала злоумышленника. Тем не менее, как уверил Павел, у него больше нет врагов.

Как сообщает РЕН ТВ, вломившегося в гримерку мужчину засняли камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что у незнакомца есть борода, на нем была кепка, очки и черная одежда.

Правоохранители пояснили Кашину, что это была не угроза, а предупреждение.

Напомним, незнакомец ворвался в гримерку к Павлу, когда тот выступал в одном из клубов Москвы. Сотрудники правоохранительных органов осмотрели локацию, но не нашли ничего подозрительного. В настоящий момент стражи порядка пытаются установить личность таинственного информатора.