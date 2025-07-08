Неизвестный зашел в гримерку певца Кашина и предупредил о заказном убийстве

Неизвестный мужчина зашел в гримерку к российскому певцу Павлу Кашину, передал бинт и предупредил о заказном убийстве. О произошедшем во вторник, 8 июля, сообщили на РЕН ТВ.

© Вечерняя Москва

Инцидент случился в воскресенье, 6 июля — тогда исполнитель выступал в столичном «Академ Джаз клубе».

— Он передал певцу бинт и сказал: «Перебинтуй ногу, на крыше три снайпера, ты заказан». После этого он скрылся, — уточнил источник телеканала.

В результате произошедшего никто не пострадал. Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку по факту случившегося.

В Тульской области недавно застрелили главу новомосковского колледжа Александра Архипова и его адвоката Евгения Аксенова. По подозрению в убийстве задержали бизнесмена, который задолжал несколько миллионов жертвам. Предварительно, это и стало причиной расправы. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этого дела.

Организованные преступные группировки во Франции, ранее курировавшие оборот запрещенных веществ, сменили профиль деятельности на организацию заказных убийств в Сети. Это явление получило название «уберизация» из-за того, что получить такую «услугу» стало так же просто, как и заказать еду на дом.