Анфиса Чехова сломала палец, заправляя постель

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Анфиса Чехова получила травму, занимаясь, казалось бы, нехитрой бытовой обязанностью. Ведущая сломала палец, когда заправляла постель. Об этом неприятном и абсурдном инциденте телезвезда рассказала в личном блоге.

«Доброе утро! Будни белоручек. Вчера я хотела перезаправить постель — обычно мне это делает моя помощница по хозяйству, но она уехала в отпуск. Я, значит, взяла постельное белье и давай его засовывать между матрасом и кроватью. Всю кровать запихала и понимаю, что почему-то у меня стал очень болеть палец. Сегодня у меня он распух, болит, мне тяжело его сгибать, он какой-то кривой, косой», — пожаловалась этим утром Анфиса.

Ведущая пришла к выводу, что она сломала палец, заправляя постель.

«Не знаю, как это возможно», — поразилась Чехова.

Также она вспомнила историю комикессы Ирины Мягковой, которая сломала палец, открывая упаковку с постельным бельем. Анфиса призвала подписчиков остерегаться этого травмоопасного изделия.