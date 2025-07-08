«Против лома нет приема». Анна Банщикова увела мужа из семьи и не жалеет. Как живет знаменитая актриса с американцем

Анна Банщикова известна многим российским телезрителям. Она построила успешную карьеру, снимаясь в сериалах, однако о ее личной жизни известно мало. Как складывается жизнь многодетной артистки, и кто ее супруг — читайте в нашей статье.

© Личный блог Анны Банщиковой

Анна родилась в Ленинграде в творческой семье. Ее бабушка — заслуженная артистка РСФСР Полина Банщикова, передала внучке всю свою любовь к искусству и театру. С раннего детства Аня много времени проводила с родственницей.

Несмотря на то, что родители развелись почти сразу после рождения дочери, будущая знаменитость не была обделена их вниманием.

В школьном возрасте Анна отдавала предпочтение литературе и истории. А вот точные науки давались ей тяжело.

© Личный блог Анны Банщиковой

Желание стать актрисой появилось у девушки еще в юности. После окончания школы Банщикова подала документы в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, куда ее приняли с первой попытки.

Будучи студенткой, Анна уже начала играть в постановках. Дебютным стал спектакль «Ночь в Венеции». Талантливая артистка сразу запомнилась режиссёрам. Попав в группу театра имени Комиссаржевской, Банщикова играла в лучших спектаклях. Сотрудничество продолжалось несколько лет, пока артистка не перешла в «Современник».

Кино

В кинокартинах Банщикова начала сниматься на последних курсах обучения. Сначала она получала эпизодические и второстепенные роли, а в 2003 году снялась в фильме «Лучший город Земли».

После этого артистке предложили сыграть сотрудницу частного детективного агентства в сериале «Мангуст». Зося Целина так полюбилась зрителям, что Банщикова не только проснулась знаменитой, но и ежегодно стала играть в трех-четырех проектах — режиссёры буквально боролись за возможность поработать с талантливой актрисой.

© Личный блог Анны Банщиковой

Особое место в фильмографии Анны занимает сериал «Ищейка». Актриса сыграла в нем главную роль, а картина настолько стала популярной, что растянулась на 10 лет.

Благодаря «Ищейке» Анна получила свою первую ТЭФИ за лучшую женскую роль в сериале.

На роли полицейских Анна не остановилась. Она с легкостью перевоплощается в психологов, фармацевтов, директоров школ и даже княгинь.

Анна — частая гостья телешоу. Она с радостью общается с коллегами в студии, а однажды даже разрешила одной из телекоманд сделать в своем загородном доме авторский ремонт.

Личная жизнь

Анна Банщикова призналась: в ее жилах текут несколько разных кровей. К примеру, от отца ей досталась грузинская, от мамы — греческая, а прабабушка имела эстонские корни.

Смешение кровей и темпераментов сделали Анну натурой влюбчивой. Первые романтические чувства она испытала в школьном возрасте. Безответная любовь не сломила девушку, а, наоборот, дала понять, что жизнь весьма непредсказуемая.

В конце 1990-х Банщикова закрутила роман с музыкантом Максимом Леонидовым. Именно ей он посвятил песню «Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она».

© Личный блог Анны Банщиковой

Ухаживания певца были красивыми, но на них Анна ответила не сразу. Когда пара поженилась, Банщикова бросила работу и ездила с супругом на гастроли. Они прожили вместе пять лет, а потом расстались. Для многих новость стала настоящей неожиданностью. Все ждали подробностей или объяснений, но Анна и Максим не стали устраивать из личной жизни шоу.

Через несколько лет Банщикова вышла замуж за Всеволода Шаханова. Несмотря на русское имя, мужчина имеет американское гражданство, учился в Гарварде и работал адвокатом в одной из крупных фирм США.

В 2007 году возлюбленные поженились, а вскоре в их семье появился первенец Михаил. Через два года Анна родила сына Александра, а в 2017 году стала многодетной мамой: у пары родилась дочь Мария.

Против лома...

Банщикова отмечает: она действительно увела Всеволода из семьи. На момент их знакомства мужчина не знал, кто его новая спутница, а Анна ничего не подозревала о личной жизни избранника.

© Личный блог Анны Банщиковой

Их чувства были настолько сильными, что мыслей о расставании не было.

«Он был женат на тот момент, но против лома нет приема. У нас очень быстро и стремительно закрутилось, и как-то сразу трое детей появились», — высказалась Анна.

Различные слухи и предположения не помешали отношениям пары. Вместе супруги уже 18 лет. Банщикова отмечает, что они с мужем отмечают годовщины по-особенному: вместо роз и торжеств пара предпочитает отдых на природе, новые поездки. Они не переживают, если забывают о знаменательной дате.

«Никаких торжеств, гирлянд из роз не будет — мы все это терпеть не можем. Мы с Севой вообще иногда о годовщине свадьбы вспоминаем на следующий день: «Ой, забыли». Ведь это все формальность, у нас и пышной свадьбы не было», — призналась Анна.

Главное в отношениях, считает звезда, взаимопонимание и желание поддержать любимого в любой ситуации.