Звезда «Бумера» развелся с женой в День семьи, любви и верности

Актер Мерзликин развелся в День семьи, любви и верности после почти 20 лет брака
Невесёлое совпадение: сегодня, в День семьи, любви и верности, официально расторгнут многолетний брак известного российского актёра Андрея Мерзликина с супругой Анной.
Как сообщает РИА Новости, судебный участок мирового судьи в Москве, рассмотрев дело, удовлетворил иск 52-летнего Мерзликина о расторжении брака.
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Мерзликины были в браке почти 19 лет - с 2006 года, у них четверо детей. О расставании пары стало известно в прошлом месяце.
Недавно актёр похоронил отца.