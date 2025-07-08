Звезда «Бумера» развелся с женой в День семьи, любви и верности

Невесёлое совпадение: сегодня, в День семьи, любви и верности, официально расторгнут многолетний брак известного российского актёра Андрея Мерзликина с супругой Анной.

Как сообщает РИА Новости, судебный участок мирового судьи в Москве, рассмотрев дело, удовлетворил иск 52-летнего Мерзликина о расторжении брака.

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Мерзликины были в браке почти 19 лет - с 2006 года, у них четверо детей. О расставании пары стало известно в прошлом месяце.

Недавно актёр похоронил отца.