Бузова пришла на свадьбу Авериной в компании таинственного незнакомца

Певица Ольга Бузова пришла на свадьбу Дины Авериной в компании таинственного незнакомца. Об этом сообщает «7Дней.ru».

7 июля Дина Аверина и Дмитрий Соловьев сыграли свадьбу. Среди приглашенных гостей торжества была и Ольга Бузова, с которой Дмитрий принимал участие в «Ледниковом периоде». Певица пришла на мероприятие в изумрудном платье-футляре, которое подчеркнуло ее фигуру. Однако не только наряд Ольги привлек внимание публики. Дело в том, что Бузова появилась на торжестве с таинственным незнакомцем. Мужчина весь вечер делал комплименты певице и называл ее «тигрицей».

На данный момент личность спутника Ольги не установлена.

Сама певица, несмотря на неудачи в личной жизни, не перестает верить в любовь. На свадьбе спортсменов она пожелала им пронести чувства через всю жизнь.

«Ребята, вы невероятно нежные, красивые и влюбленные. Тот момент, когда два чистых, добрых человека соединились в прекрасную семью», — высказалась знаменитость.

Ранее Ольга Бузова поздравила Даву с рождением дочки на концерте Димы Билана. Подробности читайте в этой новости.