Глюкоза в рваном боди снялась с голой грудью

Российская поп-исполнительница Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, опубликовала откровенные фото. Соответствующий пост появился в ее Instagram* (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах 39-летняя исполнительница была запечатлена в черном рваном боди с глубоким декольте, сквозь которое виднелась ее обнаженная грудь.

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Помимо этого, звезда надела короткие перчатки из аналогичного материала. В то же время она предстала в ботфортах и оголяющих ягодицы штанах. Внешний вид завершили укладка с эффектом мокрых волос и макияж в стиле смоки айс.

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Ранее в июле дочь Глюкозы появилась в Кремле с пирсингом в носу. 18-летняя родственница певицы приняла участие в сборном концерте.