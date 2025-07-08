Наташа Королева выставила в дурном свете беззубую невестку-стриптизершу

Сын Наташи Королевой Архип Глушко в прошлом году женился на своей давней возлюбленной Мелиссе Волынкиной. Звездные родители поначалу не хотели принимать девушку в семью, требуя чтобы она бросила работу стриптизершей. Ради любимого Мелисса пошла на этот шаг, и в итоге обрела самую любящую и заботливую свекровь.

Наташа Королева не скрывает, что помогает сыну и его жене материально. Певица даже оплатила невестке операцию на челюсти. У Мелиссы из-за детской травмы неправильный прикус, из-за чего девушка кажется беззубой.

А на днях исполнительница хита "Желтые тюльпаны" взяла 24-летнюю невестку с собой в Светлогорск. У Королевой в курортном городе гастроли, а Мелисса решила просто развеяться.

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Королева в Калининградской области ходит по ресторанам и торговым центрам в сопровождении жены Архипа. Наташа даже сняла и выставила на своей странице в соцсети, как они с Мелиссой обедают.

Но кадр вышел не самым удачным. Девушка улыбнулась в камеру, в очередной раз показав, что у нее нет нескольких зубов. При этом Волынкина выглядела располневшей, хотя на самом деле Мелисса довольно стройная. Пользователи Сети гадают, почему Королева выставила невестку в столь неприглядном виде, неужели между ними пробежала черная кошка?