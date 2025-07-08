Рязанова: со сбежавшей из России Пугачевой случилось страшное

Алла Пугачева с детьми покинула Россию почти три года назад. Примадонна сбежала на частном самолете и пыталась скрыть свой отъезд. Поведение певицы ее поклонники до сих пор не могут понять.

На Родине у Аллы Борисовны было все, а за границей она вынуждена скитаться по коттеджам и квартирам, которые накупила пока была на пике славы. К тому же Примадонна потеряла уважение коллег. Раньше перед ней приклонялись, а некоторые даже побаивались, сегодня же Пугачеву может пнуть кто угодно, не опасаясь за свою карьеру.

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Звезда фильма "Москва слезам не верит" Раиса Рязанова считает, что со сбежавшей исполнительницей хита "Айсберг" случилось самое страшное. Актриса не стала молчать и раскрыла правду о происходящем с Пугачевой.

"Она сама себя наказала. Для артиста самое страшное — это невостребованность. Кому она нужна на Кипре и в Израиле?" — заявила Рязанова.

Актриса попыталась пристыдить певицу и воззвала к ее совести.

"Алла, не стыдно тебе? Тебя так любили в России, тебя обожали! А ты в ответ такой плевок всем в лицо… Совесть есть?" — высказалась звезда кино в беседе с "АиФ".

Рязанова уверена, что Примадонна никогда не беспокоилась о россиянах, ее волновал только финансовый вопрос. Актриса припомнила, что Алла Борисовна "всегда была хабалистая, наглая".