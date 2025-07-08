«Не осознаю в полной мере»: Артем Ткаченко готовится стать отцом в четвертый раз

Актер Артем Ткаченко рассказал, что скоро станет отцом уже в четвертый раз. Как сообщает Starhit, звезда сериала «Открытый брак» признался, что когда-то думал, что у него и вовсе не будет наследников.

Напомним, что сейчас Ткаченко женат на Екатерине Стеблиной, которая родила ему сыновей Степана и Теона. В первом браке у артиста родился сын Тихон.

По словам 43-летнего артиста, ему по сей день не верится, что судьба щедро одарила его сыновьями. Впрочем, Ткаченко только рад большой семье и с нетерпением ждет появления нового ребенка.

«Я вообще думал, что у меня не будет детей. Если уж быть откровенным, то до сих пор не осознаю в полной мере, что уже являюсь отцом трех мальчиков. И четвертый, кстати, тоже мальчик», — заявил он.

Ткаченко признался, что несмотря на большой опыт, он всегда волнуется — его заботят вопросы будущего и состояния Екатерины. Кроме того, он устает, хоть и чувствует себя счастливым после того, как проводит время с сыновьями.