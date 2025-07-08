Кристина Орбакайте сообщила о смерти звездного визажиста Дмитрия Вишневского. Певица поделилась скорбной новостью в соцсети.

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8 июля в блоге Кристины появился пост, в котором она сообщила о смерти Дмитрия. Певица сопроводила публикацию снимками с умершим во время совместной работы. По словам Кристины, он создал для нее много красивых образов.

Судя по всему, кончина Дмитрия стала внезапной. При этом певица не стала называть причину смерти.

«Светлая память, дорогой Дима! Сколько красивых образов ты создал для меня. Талантливый, красивый, интересный, как же так?!» — высказалась знаменитость.

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Дмитрий работал со многими знаменитостями. Среди его звездных клиентов, помимо Кристины, были Жанна Агузарова, Рената Литвинова, Елена Супрун. Также он увлекался парфюмерией и вел личный блог.

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