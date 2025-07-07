Названа причина смерти музыканта Rolling Stones во сне в его день рождения

Названа причина смерти продюсера, композитора и музыканта, работавшего с Rolling Stones, Луиса Жардима, который скончался во сне в день своего рождения. По информации португальского новостного портала Sic Noticias, у именинника случилась кардиореспираторная остановка сердца во сне. По словам инсайдеров, на которых ссылается издание, Луис Жардим почувствовал некоторый дискомфорт, поэтому решил отдохнуть и вскоре уснул в своём доме. Знаменитость обнаружили уже мёртвым.

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Луис Жардим умер 4 июля, в день, когда ему исполнилось 75 лет. Продюсер родился на острове Мадейра и в 60-х годах был участником ансамбля Demónios Negro. Затем он получил образование студийного перкуссиониста в Великобритании и сотрудничал с телеканалом ABC, Грейс Джонс, Элтоном Джоном, Тиной Тёрнер, Джорджем Майклом и другими.