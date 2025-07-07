Среди участников «Евровидения-2026» произошел раскол

Страны-участницы будущего популярного международного конкурса «Евровидение-2026», который должен пройти в Австрии, раскололись на два лагеря из-за поддержки или противодействия политике Израиля, пишет EADaily со ссылкой на источники.

По данным портала, участие Израиля безоговорочно поддержали Италия и Германия. Они прямо заявили, что откажутся от участия в конкурсе в случае отстранения Израиля.

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За участие израильского исполнителя также высказались Греция, Кипр, Азербайджан, Швеция — хозяйка прошедшего конкурса и Австрия, где пройдет конкурс в 2026 году.

Вместе с тем, Исландия и Испания публично поддержали исключение Израиля из числа участников конкурса. Их точку зрения поддержали Словения и ряд других стран.

Журналисты отметили, что будущее войны в Газе сыграет решающую роль в определении судьбы Израиля в конкурсе: в том случае, если конфликт закончится к декабрю, когда будет приниматься окончательное решение, страна продолжит свое участие в обычном режиме.