Сын Рыбина и Сенчуковой вышел на связь после года отсутствия в соцсетях

Мужчина рассказал, чем занимался во время отсутствия.

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Сын Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина, Василий, впервые за год вышел на связь с поклонниками и рассказал, чем занимался все это время. Молодой музыкант признался, что за прошедший год несколько раз пытался бросить курить, нашел на улице и приютил кошку, активно занимался музыкой и сейчас готовится открыть собственную музыкальную школу.

Василий поделился, что участвует в новых творческих проектах вместе с семьей, а также опубликовал свежие кадры с отцом, музыкантом Виктором Рыбиным. По словам Василия, поддержка семьи и творчество помогли ему пережить непростой период.

Напомним, ранее Василий женился на своей однокласснице после восьми лет отношений, однако их брак продлился всего 11 месяцев. О причинах развода он предпочел не распространяться, зато вскоре после расставания показал публике свою новую возлюбленную. Сейчас артист полностью сосредоточен на музыке и новых начинаниях.