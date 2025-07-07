Лазарева* раскрыла грустную сторону жизни релокаантов за рубежом

Телеведущая Лазарева* признала, что релоканты небогато живут за границей
Эмигрировавшие россияне за рубежом живут небогато, рассказала признанная иноагентом телеведущая Татьяна Лазарева*. Об этом пишет РИА Новости.
По данным агентства, Лазарева* перестала оплачивать судебные штрафы, она задолжала государству почти 43 тысячи рублей.
«Мы сейчас все небогато живем — мы, перебежчики, переездчики внезапные. Денег у всех лишних нет», — признала телеведущая.
Вместе с тем, уточнили журналисты, подробности своего финансового положения она не посчитала нужным раскрыть.
Ранее сообщалось, что ряд украинских певиц, в том числе Ани Лорак, получил гражданство РФ с тем, чтобы не потерять возможность выступать в России, где гонорар за концерт может доходить до 50 млн рублей.
* Физическое лицо, признанное иноагентом в России.