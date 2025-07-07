Лазарева* раскрыла грустную сторону жизни релокаантов за рубежом

Эмигрировавшие россияне за рубежом живут небогато, рассказала признанная иноагентом телеведущая Татьяна Лазарева*. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, Лазарева* перестала оплачивать судебные штрафы, она задолжала государству почти 43 тысячи рублей.

«Мы сейчас все небогато живем — мы, перебежчики, переездчики внезапные. Денег у всех лишних нет», — признала телеведущая.

Вместе с тем, уточнили журналисты, подробности своего финансового положения она не посчитала нужным раскрыть.

Ранее сообщалось, что ряд украинских певиц, в том числе Ани Лорак, получил гражданство РФ с тем, чтобы не потерять возможность выступать в России, где гонорар за концерт может доходить до 50 млн рублей.

* Физическое лицо, признанное иноагентом в России.