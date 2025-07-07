Раскрыта истинная причина получения российского гражданства Лорак

Украинские певицы вынуждены получать гражданство РФ с тем, чтобы не потерять возможность выступать в России, рассказал Ura.ru продюсер Павел Рудченко.

По данным портала, в 2025 году певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) получила российское гражданство.

«Я знаю как минимум трех гражданок Украины, которые в этом году получили гражданство Российской Федерации. То есть они до последнего рассчитывали, что специальная военная операция закончится и все будет как и прежде. Видимо, эта мысль и не давала им совершить такой поступок», — пояснил Рудченко.

По его словам, после того, как исполнительницы разобрались в ситуации, поняли, что потеряют российские концертные площадки, они все же решились на этот шаг.

Продюсер пояснил, что мероприятия в странах СНГ приносят жалкие копейки по сравнению с теми средствами, которые можно заработать в России.

Ранее сообщалось, что артисты зарабатывают на малых концертных площадках от 4 млн рублей, на региональных стадионах — до 20 млн рублей, на московских стадионах — до 50 млн рублей.