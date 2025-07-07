Певица Ани Лорак взяла на воспитание 4-летнего сына мужа Исаака Виджраку

Певица Ани Лорак, которая в прошлом году вышла замуж за испанца Исаака Виджраку, взяла на воспитание его четырехлетнего сына. Она опубликовала в соцсетях видео, на котором танцевала со своей дочерью и кудрявым мальчиком.

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Осенью 2024 года Лорак официально оформила отношения с Виджраку — их знакомство произошло двумя годами ранее во время зарубежного отдыха. Через полгода после свадьбы пара отпраздновала бракосочетание в романтической обстановке на Мальдивах.

До этого певица была замужем за турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, от которого у нее есть 14-летняя дочь София. Ее нынешний супруг, хотя и не состоял в официальном браке ранее, является отцом взрослой дочери Эбони и маленького сына, родившегося в 2021 году. Лорак поддерживает теплые отношения с детьми мужа от предыдущих отношений.

Недавно в соцсетях появились кадры, где артистка танцует со своей дочерью и пасынком. Лорак неоднократно признавалась, что мечтала о сыне, и теперь ее желание частично осуществилось. В одном из интервью 46-летняя певица говорила о планах на беременность, но пока она находит радость в материнской роли, воспитывая сына супруга.

Напомним, что недавно Лорак получила российское гражданство. Она оформила новый паспорт и обновила данные в налоговой службе, однако отказалась комментировать этот шаг журналистам.

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