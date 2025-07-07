Невеста Лепса попала в больницу

19-летняя невеста певца Григория Лепса, Аврора Киба, оказалась в больнице и была подключена к капельнице. Девушка опубликовала в социальных сетях фотографию своей руки с капельницей и сообщила, что сильно приболела. Несмотря на это, она не раскрыла подробности диагноза, лишь отметив, что находится в процессе восстановления.

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Недавно Аврора была госпитализирована с переохлаждением в Марокко, а сейчас вновь столкнулась с проблемами со здоровьем.

Аврора привлекла внимание общественности в июне прошлого года, когда сопровождала Лепса на церемонии МУЗ-ТВ, где певец официально объявил о помолвке с ней. С тех пор девушка активно проявляет себя в медиапространстве и уже участвовала в реалити-шоу. Несмотря на критику и обвинения в меркантильности, она заявляет, что происходит все по ее желанию и что ее семья всегда имела финансовую независимость.

Отметим, что между Лепсом и Авророй большая разница в возрасте — 44 года, но это не мешает их отношениям. Сам певец уверен, что его избранница станет прекрасной женой и матерью. Несмотря на сложности, пара продолжает строить совместное будущее.