Возлюбленную российского певца Григория Лепса Аврору Кибу экстренно госпитализировали врачи. Об этом во вторник, 8 июля, она сообщила в своем личном блоге.

19-летняя девушка выложила фотографию из больничной палаты. На снимке видно, что рука Кибы под капельницей.

— Друзья, я сильно приболела. Надеюсь, скоро к вам вернусь, — добавила она.

Недавно Аврора Киба прокомментировала слухи об изменах 62-летнему жениху. Она также обратила внимание на то, что в социальных сетях ее обвиняли в краже 170 миллионов и побеге в Марокко. Кроме того, девушка заявила о желании родить дочь. Задувая свечи на торте в честь своего дня рождения, возлюбленная Григория Лепса озвучила свое загаданное желание: «Внучку тебе, мам!».

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Киба ранее раскрыла интимные подробности отношений с артистом. Многие пользователи интернета, а также фанаты певца до сих пор не могут поверить, что Киба в свои 19 лет действительно любит 62-летнего Лепса.

Недавно она также подчеркнула, что не хочет делать пластические операции сейчас, она ограничит работу над телом регулярным спортом. В будущем Киба планирует сделать операции на груди после родов.