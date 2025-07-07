Татьяну Васильеву обокрали во время отдыха в Абхазии

Актрису Татьяну Васильеву обокрали в Абхазии, где она отдыхала с подругой. Об этом сообщает Экспресс газета.

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Неприятный инцидент произошел Гаграх. Пока 78-летняя народная артистка России купалась в море, у нее украли айфон последней модели. Телефон ей подарили сын Филипп и невестка Мария. Наследнику и его супруге с четырьмя детьми Татьяна Григорьевна недавно помогла приобрести 186-метровую квартиру в Москве.

Больше всего после кражи семья испугалась, что через телефон воры получат доступ к счетам актрисы. Поэтому они их срочно заблокировали. Однако сама Васильева не держит на преступников зла. Вместо этого она объявила, что планирует купить в Абхазии дом.

«Не отговаривайте, сами будете приезжать!» — заявила актриса.

Ранее мы писали о том, как Татьяна Васильева призналась, что попала в больницу из-за грыжи в позвоночнике. Ее мучали невыносимые боли. В лечебном заведении ей предложили походить на массажи, но рекомендовали все-таки лечь на операцию, на которую 78-летняя актриса в итоге согласилась.