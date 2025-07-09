Ксения Собчак сравнила Надежду Кадышеву с полиэтиленовой матрешкой

В выпуске новостей на Youtube журналистка Ксения Собчак отметила, что народная артистка Надежда Кадышева обрела популярность среди молодого поколения благодаря тому, что выиграла в лотерею вирусности – стала интернет-мемом.

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«Надежда Кадышева, пора уже это сказать, — это не русское, а такое искаженное, псевдорусское. Полиэтиленовая матрешка в турецком платке на жостовском подносе, нарисованном нейросетью», – высказалась Собчак.

Также ведущая сравнила Кадышеву с анимированной открыткой из мессенджера WhatsApp. Собчак напомнила, что первые признаки повышенного внимания к певице возникли около года назад – после ее выступления на фестивале VK Fest. Однако тогда ажиотаж быстро сошел на нет из-за меньшего числа публики и большего количества других исполнителей.

В апреле 2025 года появилась информация, что Кадышева стала наиболее высокооплачиваемой российской знаменитостью. Ее композиция «Веночек» вновь обрела широкую известность в молодежной среде, что привело к массовому посещению ее концертов подростками и студентами.