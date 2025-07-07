Больше десятка лет в шоу-бизнесе бытовала легенда, что Аллу Пугачеву и Максима Галкина* познакомил Филипп Киркоров. На его беду певица сразу прониклась симпатией к молодому юмористу*, а вскоре приняла решение расстаться с поп-королем.

Однако только сейчас выяснились новые детали первой встречи будущих супругов. Певец Феликс Царикати в беседе с изданием «Страсти» заявил, что свел артистов именно он. Не нарочно, конечно. Просто Пугачева и Галкин* оказались на одном мероприятии в ресторане «Луксор», а Царикати представил начинающего артиста Примадонне.

«Интересный факт — об этом не писали в СМИ, но именно я познакомил Галкина* с Пугачевой. У меня даже есть фото, на которой мы стоим все вместе в ресторане „Луксор“. Тогда Макса* еще никто не знал, и я представил его Алле»,- утверждает Царикати.

К слову, по странному совпадению, год знакомства супругов оказался тем же, что и в версии с Киркоровым — 2001. Царикати считает, что пара неспроста столько лет вместе и не дает ни единого повода для слухов о расставании. Пугачева и Галкин* действительно любят друг друга, потому и дети у них такие замечательные и светлые, уверен исполнитель хита «Два капучино». Но вот позицию Аллы Борисовны, которую та транслирует в отношении соотечественников, он категорически не разделяет.

* Внесен Минюстом РФ в Реестр физлиц, выполняющих функцию иноагента.