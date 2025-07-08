Кардиолог рассказал об опасном диагнозе Аллы Пугачевой

76-летняя Алла Пугачева на протяжении длительного периода испытывает сложности со здоровьем. В 2010-х годах певица перенесла хирургическое вмешательство на сердце. Ранее ее костюмер Любовь Аксенова упоминала, что еще в молодости артистка приобретала обувь разного размера и страдала от подагры.

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Не так давно исполнительница хита «Арлекино» отмечала трудности с контролем тремора рук. Врач-терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин пояснил возможные причины возникновения проблем с конечностями у Пугачевой.

Подобные симптомы наблюдаются при мышечной слабости, гиперфункции щитовидной железы или болезни Паркинсона. Дрожь в руках может возникать от локального напряжения на фоне стресса или усталости после значительных физических нагрузок. Вероятно, ей уже сложно удерживать телефон на вытянутых руках, прокомментировал специалист.

Пугачева пожаловалась на трясущиеся руки

Медик подчеркнул, что тремор вряд ли связан с кардиологическими патологиями певицы.

Известно, что проблемы здоровья Аллы Пугачевой не ограничиваются сердечно-сосудистой системой. У нее также фиксируется скачкообразное изменение артериального давления, она плохо переносит длительное пребывание в условиях высокой температуры. В связи с этим звезде приходится проводить дни под кондиционером и появляться на улице летом лишь в вечернее время.