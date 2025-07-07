С Гарика Харламова через суд потребовали больше 3 млн рублей

На комика Гарика Харламова подали в суд. Как сообщает Telegram-канал «Звездач», с его компании «Хот Дог Бульдог» потребовали 3 млн 246 тысяч рублей.

Иск к организации юмориста подала ИП Колпак Т.Н. Она обвинила фирму в невыполнении договорных обязательств, попросив суд назначить ей компенсацию. Однако Харламову повезло и иск удовлетворили лишь частично — комик должен будет выплатить неустойку, судебные расходы и госпошлину общим размером около 330 тысяч рублей.

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Напомним, что «Хот Дог Бульдог» управляет одноименной сетью заведений фастфуда. В ноябре 2024 года сообщалось, что сын ресторатора Алексея Васильчука Артемий покинул проект, а его доля в 27% перешла во владение самой компании. По мнению экспертов, причиной стало медленное развитие сети.