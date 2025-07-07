Народный артист России Игорь Верник попал в ДТП

Народный артист России Игорь Верник не сможет выйти на сцену Московского театра эстрады 7 июля из-за дорожно-транспортного происшествия с его участием, сообщили в пресс-службе театрального агентства «Арт-партнер».

«В связи с болезнью народного артиста РФ Игоря Верника, вызванной дорожно-транспортным происшествием, спектакль «Торговцы резиной», запланированный к показу 7 июля 2025 года на сцене Театра эстрады, переносится», – рассказали организаторы спектакля.

Отмечается, что спектакль «Торговцы резиной» переносится на 13 октября и будет показан на сцене Театра Терезы Дуровой. В спектакле по пьесе израильского драматурга Ханоха Левина Верник играет главную роль.