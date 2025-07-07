Вайкуле выступила с обвинением в адрес России

Певица Лайма Вайкуле считает Россию виноватой в том, что Азербайджан не пускает к себе российских музыкантов. Она высказала свое мнение в интервью, отрывок из которого публикует Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

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Напомним, что Азербайджан отменил ряд культурных мероприятий с участием российских артистов и организаций, включая концерты, театральные постановки и выступления российских комиков. Отмечается, что решение связано с массовыми задержаниями азербайджанцев в Екатеринбурге.

В интервью у Лаймы Вайкуле поинтересовались, что она думает по этому поводу. Она вспомнила строки из своей песни «Я вышла на Пикадилли».

Лайму Вайкуле потребовали признать иноагентом

«Все сейчас случилось не так. Знаете, у меня есть песня «я делала всё не так». Это тоже относится к тому, что затеяли в России. Они делают все не так», – высказалась исполнительница.

Напомним, что Вайкуле выступает на корпоративах и изредка дает концерты, которые посещает очень мало зрителей. Она живет в Латвии, поет на русском языке. Каждый год организует фестиваль «Рандеву» (Laima Rendezvous) в Юрмале, на котором в основном выступают артисты-иноагенты.

Ранее Лайма Вайкуле призналась, что «морально пострадала» из-за конфликта Израиля и Ирана.