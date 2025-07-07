Стас Пьеха назвал способ обрести внутренний стрежень

Российский певец Стас Пьеха призвал мужчин заниматься единоборствами. Его комментарий приводит сайт радиостанции «Говорит Москва».

По словам артиста, он занимается данными видами спорта для удовольствия.

«Но я бы в здравых каких-то пропорциях давал мальчику обязательно знания о единоборствах, самообороне какой-то, потому что это не для того, чтобы потом использовать, а для внутреннего стержня и уверенности», — отметил он.

Пьеха добавил, что уверенный в себе человек ведет себя «более адекватно и предсказуемо». «У него базово есть это ощущение, которое, возможно, недодали в детстве, что есть безопасность», — уточнил певец.

Ранее Стас Пьеха рассказал о жизни народной артистки СССР Эдиты Пьехи после ухода со сцены.