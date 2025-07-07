Раскрыто состояние экстренно прооперированной сестры Жанны Фриске

Певица Наталья Фриске, младшая сестра скончавшейся от онкологии в 2015 году певицы Жанны Фриске, перенесла экстренную операцию из-за гнойного воспаления, отека и абсцесса. Об этом она сама сообщила в социальных сетях.

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"Меня прооперировали. Состояние ещё немного пьяненькое. Экстренная была операция, потому что пошёл абсцесс", - отметила Наталья.

Как оказалось, у нее воспалились лимфоузлы, что привело к общему ухудшению состояния организма и медики направили Наталью на экстренную операцию. Она до сих пор не понимает, как такое могло получиться.