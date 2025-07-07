Басков назвал звездную пару, которая в шоу-бизнесе олицетворяет любовь и верность

День семьи, любви и верности знаменитости отметили большим концертом в Кремлевском дворце. Многие из них приехали на выступление со своими вторыми половинками. А за кулисами поделились с корреспондентами «МК» секретами своего семейного счастья.

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Александр Панайотов появился в Кремле с супругой Екатериной. С ней Александр практически не расстается: они вместе и дома, и на гастролях. Жена по совместительству является и директором артиста.

- Главный секрет нашей семейной жизни – в доверии, - уверил нас Александр. – А еще нужно обязательно давать друг другу свободное время и уважать личное пространство, не нарушая его. Потому что у каждого человека личное пространство должно быть. Катя это понимает. Она вообще – самая главная женщина в жизни. Я, кстати, о таких отношениях и не мечтал. У нас все как-то само собой получилось.

К слову, отношениями Панайотова с супругой восхищаются многие коллеги. Николай Басков, который является главным холостяком в российском шоу-бизнесе, увидев за кулисами Александра с Екатериной, не смог пройти мимо.

- Вот, она – любовь, семья и верность, - приобнял Катю Николай. – Ее беречь надо!

Лев Лещенко, как известно, давно счастлив со своей супругой Ириной.

- Мы вместе уже 48 лет, - похвастал корреспондентам «МК» Лев Валерьянович. – Супруга – главная моя награда!

К слову, за кулисами Лещенко еще раз напомнил о важности семейных отношений.

- Семья – это основа общества, - заявил мэтр. – Если семья благополучная, то и общество благополучное. И все складывается правильно.

Певица Пелагея в этот вечер светилась от счастья. В последнее время артистка заметно постройнела и стала выглядеть еще более эффектно.

– Праздник мы отмечаем в такое прекрасное время, – призналась звезда. – Лето, июль, тепло. Природа сама благоволит нам улыбаться и праздновать.

Артистка заявила, что в этот день нужно почаще говорить своим родным и близким о своих чувствах.

– Для меня День семьи, любви и верности – лишний повод сказать вслух своим родных, как я рада, что они у меня есть и как я счастлива в своей семье.

Дмитрий Харатьян приехал вместе со своей супругой Мариной: в этот вечер они стали одними из ведущих концерта.

– Мы 36 лет вместе, большая жизнь прожита, – признался легендарный актер «МК».

Дмитрий вспомнил историю знакомства с супругой. Они впервые встретились в Одессе.

– Я там у Гайдая снимался в фильме «Частный детектив или операция «Кооперация», – вспоминает актер. – А Марине тогда только исполнилось 19 лет. Она приехала из Тирасполя. Кстати, она участвовала в первом и последнем конкурсе «Мисс СССР». Я ее увидел по телевизору и подумал: «Вот, бы мне такую!». А через три дня мы встречаемся в Одессе на съемках. Она играла в фильме «Закат» у Зельдовича роль Маруси. И вот мы там встретились. И с тех пор не расстаемся.

– Такой праздник в нашей стране был необходим, потому что семья – это главная основа государства, – заявил Дмитрий.

Денис Майданов тоже приехал в Кремлевский дворец вместе с супругой Натальей. Вместе с ней он и вышел на сцену. К слову, раньше Наталья регулярно сопровождала звездного мужа на гастролях. Сейчас их вместе можно увидеть гораздо реже. Как оказалось, из-за семьи.

– У нас дети, я же – мама, - улыбнулась Наталья.

– Наташа гастролировала вместе со мной до рождения нашего второго нашего ребенка, – пояснила Денис. – После этого она реже стала ездить по стране со мной. Но также активно по-прежнему принимает участие во всей моей московской деятельности. Хрупкая, красивая девушка управляет большой командой.

Певица Жасмин в этот вечер спела вместе с дочкой Маргаритой. А после призналась, что готовится отметить очень красивую дату.

– В следующем году мы с мужем будем отмечать 15-летие совместной жизни, - пояснила артистка. – Только сейчас в гримерке вспоминали, что у нас будет хрустальная свадьба. Хотим по этому случаю сделать что-то шикарное, устроить большой праздник. Надеюсь, Маргарита придумает что-то шикарное для мамочки с папочкой.

Жасмин призналась, что сейчас старается уделять детям все свое внимание. И передавать те ценности, которые заложили ей.

– Передаю своим детям с огромным удовольствием и счастьем те семейные традиции, которые заложили мои родители, – призналась звезда. – Я люблю свою семью. Это – моя стена, моя радость, мое счастье и вся моя жизнь.

Татьяна Буланова – дама семейная. У артистки – муж и двое детей от предыдущих браков. Буланова говорит, что ее мужчины не перестают ее радовать. Младший сын не так давно выпустил сольный альбом, а сейчас поступил в университет.

– Он будет учиться в институте технологии и дизайна, – заявила артистка. – Посмотрим, как будет дальше. Поступление – это ведь только первый шаг. Самое главное, чтобы ему понравилось, и он отучился.

Александр Буйнов выступал в этот вечер вместе со своим внуком и внучками-двойняшками. За кулисами он давал им советы, как лучше вести себя на сцене. Сосо Павлиашвили пел в этот вечер с женой Ириной и детьми. За кулисами признался: без семьи своей жизни не представляет. С домашними он проводит любую свободную минутку. Например, на днях они ходили за грибами.

– Собрали немного лисичек, подберезовиков, – объяснил артист. – Нашли три больших белых гриба. Наша дочь потом их замариновала, а также приготовила очень вкусный грибной супчик. Семья для меня – это самое главное, что есть в жизни.