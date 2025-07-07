Прохор Шаляпин высказался о трагедии коллеги по «Фабрике звезд»

Певец Прохор Шаляпин высказался о личной трагедии коллеги по «Фабрике звезд». В интервью Ивану Исаеву для YouTube-канала артист назвал смерть жены Алексея Корзина «жуткой историей» и рассказал, как из-за случившегося снова поссорился в Виктором Дробышем.

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Весной солист группы «Челси» Алексей Корзин сообщил о смерти своей 34-летней супруги. Певец раскрыл, что Екатерина скончалась во сне, но ничто не предвещало беды — у женщины не было серьезных проблем со здоровьем. Теперь экс-участник «Фабрики звезд» остался один с двумя маленькими детьми на руках. Прохор Шаляпин прокомментировал трагедию коллеги по проекту и рассказал, что коллеги по проекту хотели помочь Алексею Корзину.

«Тут недавно была история — у нашего софабриканта Леши Корзина трагически ушла из жизни жена во сне. Просто жуткая история, дети остались. Ребята из моей шестой „Фабрики“ позвонили мне, сказали, запишем песню, Виктор Дробыш ее напишет, мы все выпустим этот трек, все роялти отдадим Леше в поддержку семье. Я сказал, что положительно на это смотрю, с удовольствием скинемся деньгами», — поделился артист.

По словам Прохора Шаляпина, его добавили в группу в соцсети с коллегами по «Фабрике звезд». Но в ситуацию внезапно вмешался давний враг певца Виктор Дробыш, который, как он утверждает, попытался показать свое превосходство и самоутвердиться за счет него.

«И Дробыш такой — ну позовем этого Шаляпина, так и быть, для хайпа, рейтинга. Это было сказано с таким пренебрежением… Я, извините, зарабатываю больше вас, меня приглашают везде, сегодня наступило мое время. У меня мысль была — ну наконец-то мы помиримся, сядем за стол все. И опять пошло самоутверждение за счет меня. Я записал аудио матом, простите, и вышел из группы», — заявил Прохор Шаляпин.

Финалист «Фабрики звезд-6» резюмировал: «Человек меня старше, он должен быть мудрее, но ведет себя как ребенок».

Ранее солист «Челси» Алексей Корзин рассказал о последнем разговоре с умершей женой: «Мы много смеялись».