Продюсер назвал «справедливые» гонорары для группы «Тату»

Lenta.ru

Воссоединившаяся группа «Тату» (t.A.T.u.) должна получать по 10 миллионов рублей за выступление. Таким мнение с aif.ru поделился бывший концертный директор дуэта, продюсер Леонид Дзюник.

Продюсер назвал «справедливые» гонорары для группы «Тату»
© РИА Новости

Он отметил, что артистки «в свое время покорили весь мир».

«По 10 миллионов каждой. Их песни до сих пор поют, до сих пор звучат на радио и в Соединенных Штатах, и в Испании, и в других странах», — подчеркнул Дзюник.

При этом медиаменеджер добавил, что воссоединение группы возможно только как «разовая акция», так как для «полноценного возрождения» нужны новые песни и сама концепция «Тату».

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов оценил новость о воссоединении группы «Тату».

Коллектив был основан в 1999 году и официально существовал до 2011-го. После распада девушки несколько раз собирались вместе ради корпоративов и участия в различных фестивалях. Вершиной карьеры дуэта стало участие в конкурсе «Евровидение» в 2003 году, где группа заняла третье место.