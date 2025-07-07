Прилепин рассказал, как замок  Галкина* мог бы помочь героям СВО

Писатель и офицер Росгвардии Захар Прилепин считает, что на средства от продажи замка юмориста Максима Галкина* (внесен в список иноагентов) можно приобрести десятки квартир для героев спецоперации. Его слова приводит News.ru.

«А то и три десятка [квартир для героев СВО можно купить на деньги от продажи замка Галкина*]. И я думаю, что замок - это не единственное его жилье в России и за ее пределами», - считает он.

При этом, по словам Прилепина, «странной» является ситуация, когда деятели культуры со статусом иноагента, которые жертвовали деньги Вооруженным силам Украины, продолжают получать доход от сдачи недвижимости в России.

Максим Галкин* покинул Россию вместе со своей женой Аллой Пугачевой и их общими детьми Гарри и Лизой в феврале 2022 года. Юморист публично осудил специальную военную операцию. Осенью 2022 года он был включен в реестр физлиц-иноагентов. Весной 2024-го Пугачева заявила, что не планирует возвращаться в Россию.

У супругов осталась недвижимость в России, в том числе замок к деревне Грязи. Недавно стало известно, что его начали готовить к продаже. Специалисты отмывают замок от «пугачевской плесени» — так рабочие назвали мох, покрывший стены дома и забор. При этом, по данным СМИ, на содержание особняка ценой примерно в 1 млрд рублей ежемесячно приходится тратить до 500 тысяч рублей.

*признан иностранным агентом по решению Минюста РФ.