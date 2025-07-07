Певец Царикати раскрыл подробности женитьбы на «нецелованной девушке»

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Заслуженный артист России Феликс Царикати раскрыл подробности женитьбы на девушке, которая моложе его на 24 года. Его цитируют «Страсти».

Певец Царикати раскрыл подробности женитьбы на «нецелованной девушке»
© РИА Новости

Царикати впервые женился, когда ему было больше 50 лет. Артист воспитал двух дочерей, однако не состоял в браке с их матерью. Он подчеркнул, что подошел к женитьбе осознанно. По словам певца, у супруги Залины до него не было мужчин.

«Мне было очень важно, чтобы спутница понимала традиции и обычаи моего народа <...> Девушка с высшим образованием, работает, из приличной семьи. И под венец Залина пошла уже в зрелом возрасте — ей было 30 лет. И, что немаловажно, до меня у нее не было мужчин. Мне хотелось получить в жены нецелованную девушку», — рассказал он.

В 2022 году артист стал отцом в третий раз в возрасте 58 лет. У пары родился сын, которого с детства учат осетинскому языку. Царикати признается, что появление малыша кардинально изменило их жизнь в лучшую сторону.

Ранее стало известно, что старшая дочь заслуженного артиста России Леонида Агутина Полина тайно вышла замуж за француза.