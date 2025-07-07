Певец Царикати раскрыл подробности женитьбы на «нецелованной девушке»

Заслуженный артист России Феликс Царикати раскрыл подробности женитьбы на девушке, которая моложе его на 24 года. Его цитируют «Страсти».

Царикати впервые женился, когда ему было больше 50 лет. Артист воспитал двух дочерей, однако не состоял в браке с их матерью. Он подчеркнул, что подошел к женитьбе осознанно. По словам певца, у супруги Залины до него не было мужчин.

«Мне было очень важно, чтобы спутница понимала традиции и обычаи моего народа <...> Девушка с высшим образованием, работает, из приличной семьи. И под венец Залина пошла уже в зрелом возрасте — ей было 30 лет. И, что немаловажно, до меня у нее не было мужчин. Мне хотелось получить в жены нецелованную девушку», — рассказал он.

В 2022 году артист стал отцом в третий раз в возрасте 58 лет. У пары родился сын, которого с детства учат осетинскому языку. Царикати признается, что появление малыша кардинально изменило их жизнь в лучшую сторону.

Ранее стало известно, что старшая дочь заслуженного артиста России Леонида Агутина Полина тайно вышла замуж за француза.