Заслуженный артист РФ заявил о стыде Пугачевой в случае возвращения в Россию

Заслуженный артист России Феликс Царикати прокомментировал заявления певицы Аллы Пугачевой о России. Его слова приводит сайт «Страсти».

По мнению Царикати, в резких высказываниях Пугачевой виноваты возрастные изменения и влияние супруга артистки, юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом России в реестр иноагентов).

«Неправильно настраивать взрослую женщину против своей страны», — добавил певец.

Царикати отметил, что россияне стали забывать творчество Примадонны после ее отъезда из страны. Он также предположил, что Пугачева и ее семья не вернутся в Россию, поскольку им будет «стыдно смотреть в глаза» соотечественникам.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева пожаловалась на трясущиеся руки.