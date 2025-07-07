Собчак в меховой юбке едва не упала на сцене в Петербурге

Ксения Собчак в меховой юбке едва не упала на сцене в Санкт-Петербурге. Журналистка рассказала об инциденте в соцсети.

© Passion.ru

Ксения Собчак и Ида Галич стали ведущими мероприятия в Санкт-Петербурге. Для выхода в свет журналистка выбрала меховую юбку, блузку, бежевый кардиган с цветочным узором и туфли на высоких каблуках. Как оказалось, Собчак надела неподходящую обувь, из-за которой она едва не пострадала. Из-за того, что сцена была мокрой после дождя, Ксения чудом не упала.

Несмотря на инцидент, журналистка с юмором отнеслась к ситуации. Она даже устроила опрос в личном блоге, поинтересовавшись мнением поклонников, упадет или нет.

«Друзья, возвращаясь к опросу. Ну почти упала», — написала знаменитость, добавив смеющийся смайлик.

Ранее Ксения Собчак ответила на критику юбки, на которой увидели лицо Иды Галич. Образ журналистки не только был высмеян, но и в очередной раз спровоцировал разговоры про ее беременность. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что 31-летний певец Егор Крид разбил губу на концерте в Санкт-Петербурге.