Жену зарабатывающего миллионы Петросяна возмутили цены на такси

Жена зарабатывающего миллионы юмориста Евгения Петросяна пожаловалась на высокие цены на такси. Татьяна Брухунова призналась в соцсетях, что из-за этого даже пропустила лекцию.

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Молодая избранница знаменитости опубликовала ролик, в котором высказалась о ценах на такси.

«Сижу грустная, капец. Настроение упало ниже плинтуса. Я сейчас должна была быть на класснейшей лекции о моде в дореволюционном Петербурге, куда безумно хотела попасть. Вместо этого я осталась дома по причине того, что не работает ни один сервис», — поделилась женщина.

Татьяна пояснила, что несколько раз пыталась вызвать машину, но ничего не получалось. Водитель принимал заказ, но после не мог определить ее местоположение.

«Особенный цинизм заключается в том, что мне нужно было проехать полторы улицы. В обычное время это порядка 200 рублей в Петербурге, а сейчас агрегатор скрутил мне цену в 3 тыс. рублей. Как вы спите после такого?» — обратилась к сервису Брухунова.

Жена Петросяна предположила, что неполадки в системе могли случиться на фоне отключения интернета из-за атак БПЛА. Но Татьяна все равно считает, что сервис «наживается на людях».

Ранее мы писали о том, что Брухунова уехала от Петросяна в монастырь.