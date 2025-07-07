Новая жена и извинения перед украинцами: как живет вдовец Фриске Шепелев

Совсем недавно стало известно, что вдовец певицы Жанны Фриске, телеведущий Дмитрий Шепелев, женится в третий раз. News.ru рассказал, что известно о его личной жизни и что он говорил об СВО.

Новая супруга

СМИ сообщили, что Шепелев собрался жениться на дизайнере Екатерине Тулуповой, с которой встречается около 10 лет. Влюбленные уже подали заявление в ЗАГС — церемония бракосочетания запланирована на ближайшую осень. После свадьбы молодожены отправятся в романтическое путешествие, в ходе которого хотят увидеть китов.

Известно, что телеведущий познакомился с избранницей в приложении для знакомств. Позже они узнали, что их дети ходят в одну группу детского сада. Для Шепелева это будет первый брак после смерти Фриске, от которой у него остался сын Платон — сейчас его воспитывает Тулупова.

Напомним, что после смерти певицы Шепелев много раз судился с отцом певицы Владимиром — они предъявляли друг другу финансовые претензии. Отец артистки считает, что телеведущий якобы присвоил себе все деньги, которые должны были достаться Платону после смерти матери. Шепелев же в результате запретил родителям Фриске видеться с внуком.

При этом для Шепелева это уже третий брак. Впервые он женился еще в студенческие годы, на Анне Старцевой, однако пара развелась спустя всего три недели.

Что Шепелев говорил об СВО?

В день начала спецоперации телеведущий решил извиниться перед украинцами.

Телеведущий Шепелев и дизайнер Тулупова подали заявление в ЗАГС

«Мне особенно страшно от того, что я сейчас отвез ребенка в школу, а мои друзья в Киеве и других городах Украины ведут детей в бомбоубежища. Это не укладывается в голове Мне очень стыдно. Мне очень больно. И у меня нет слов. Простите, друзья украинцы, простите. Только такое не прощают», — заявил Шепелев в социальных сетях.

Также он делился снимком с Владимиром Зеленским, отвечая на вопросы подписчиков о том, есть ли у него близкие друзья или товарищи на Украине.

Как складывается карьера Шепелева?

Сейчас Шепелев продолжает жить в Москве и строить карьеру в России. Он занимается продюсированием телевизионных шоу — ведущий отмечал, что на данный момент ему ближе детский контент. В 2024 году Шепелев вместе с сыном Платоном снялся в фильме певца Сергея Жукова «Плакса-2».