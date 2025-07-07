Инстасамка о доносе на Дору: «Будет намного масштабнее»

Рэперша Инстасамка (она же — Дарья Зотеева) заявила в Telegram-канале, что ее конфликт с молодыми певицами — Дорой (Дарьей Шихановой) и Мэйби Бэйби (Викторией Лысюк) — переходит на новый уровень.

© Газета.Ru

«Поговорим об этом в интервью на канале у Ксении Собчак. Думаю, так будет намного масштабнее и интереснее, чем мои постики в тг. Думаю, вы должны услышать эту историю полностью», — заявила исполнительница.

Также Зотеева анонсировала дисс на коллег — музыкальное высказывание, в котором хип-хоп-исполнитель высказывается об оппоненте в негативном ключе.

1 июля Инстасамка обвинила Дору и Мэйби Бэйби в лицемерии и предательстве России. Исполнительницу возмутили выступления артисток на городских мероприятиях в России. Зотеева вспомнила, что в последний альбом Доры вошли каверы на треки раскритиковавшего СВО рэпера FACE (признан в РФ иностранным агентом) и группы «Валентин Стрыкало». Мэйби Бэйби, в свою очередь, Инстасамка обвинила в пропаганде «разного рода экстремистской» деятельности.

Позднее Зотееву осудила Ксения Собчак, она обвинила рэпершу в подлости. Журналистка напомнила, что Инстасамка уезжала в эмиграцию после начала СВО, а затем просила прощение, когда ее пытались «кошмарить» за творчество.