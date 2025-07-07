"Мисс Россия-2024" Алексеева едва не утонула на Сейшелах

«Мисс Россия — 2024» Валентина Алексеева чуть не погибла во время отдыха на Сейшельских островах. О произошедшем она рассказала в своих социальных сетях.

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— Это я сижу на необитаемом острое, в последние дни жизнь бьет ключом. Любая минута может стать последней. А это осознание чуть не стоило мне жизни. Зашла в воду по колени, даже не плавала. И вдруг — сильнейшая волна океана, прилив, волна бросила под камень, дальше все как в тумане. Плаваю я хорошо, но выбралась чудом, — рассказала девушка.

За исключением этого инцидента, Валентина Алексеева очень довольна своим отдыхом в пятизвездочном отеле с видом на дикий лес. «Мисс Россия — 2024» отправилась на Сейшелы после того как сдала сессию в медицинском университете имени Пирогова. В июне она поделилась подробностями своего образа, в котором она пришла сдавать экзамен по химии.

Титул «Мисс Россия — 2024» 6 октября завоевала уроженка Чувашии Валентина Алексеева. 18-летняя девушка учится по специальности «лечебное дело». Она любит заниматься балетом, спортом, ведет здоровый образ жизни, а также принимает активное участие в научно-исследовательских проектах в области экологии.