Популярный певец и 16-летняя дочь Пересильд перестали скрывать роман

Популярный российский певец Ваня Дмитриенко и дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя Анна Пересильд перестали скрывать свои отношения. Об этом пишет Super.ru в Telegram.

Пару заметили на VK Fest в Санкт-Петербурге. На одном из опубликованных изданием видео актриса с улыбкой смотрит на выступление исполнителя, на другом — она и Дмитриенко выходят со сцены, держась за руки.

Ранее Анна Пересильд отреагировала на слухи о беременности, которые возникли из-за того, что в сети распространились фото, якобы показывающие участие артистки в шоу о беременности в 16 лет.