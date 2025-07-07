18-летняя «Мисс Россия — 2024» Валентина Алексеева едва не погибла на Сейшелах. Модель рассказала об инциденте в соцсети.

После сдачи сессии в медицинском университете Валентина отправилась на Сейшельские острова. Как выяснилось, за рубежом с ней чудом не произошла трагедия. Модель зашла в океан по колени, но большая волна бросила ее под камень. По словам Валентины, ей чудом удалось спастись.

«Любая минута может стать последней. А это осознание чуть не стоило мне жизни. Зашла в воду по колени, даже не плавала. И вдруг — сильнейшая волна океана, прилив, волна бросила под камень, дальше все как в тумане. Плаваю я хорошо, но выбралась чудом», — рассказала модель.

Валентина призвала подписчиков быть аккуратнее и ценить свою жизнь. Она призналась, что всегда любила экстрим и не боялась волн. Произошедшее помогло ей понять — «пора немного притормозить».